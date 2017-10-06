Из-за пробок в Москве минское «Динамо» поехало в «ВТБ Ледовый дворец» на метро

Минское «Динамо» из-за пробок в пятничный вечер в Москве пересело с клубного автобуса на метро, чтобы попасть на матч с московскими одноклубниками, который состоится в «ВТБ Ледовом дворце».

Начало встречи запланировано на 19:30 мск. Минчане выиграли два последних матча дома. Со счётом 5:1 была одержана победа в матче с московским «Динамо», а затем обыгран «Барыс» со счётом 3:2 Б. Им предстоит провести один матч на выезде, после чего команда проведёт четыре игры в Минске.

СКА побьёт рекорд «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ Рекорд «Авангарда» по продолжительности победной серии падёт, а «Салават» реабилитируется перед своими болельщиками.

Видео можно посмотреть также в официальном аккаунте «Динамо» Мн в «Твиттере».