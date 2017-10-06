Дубль Михеева помог «Авангарду» обыграть «Салават»

«Салават Юлаев» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом». Встреча, проходившая в Уфе, завершилась со счётом 1:3. Команда Эркки Вестерлунда проиграла третий матч кряду.

СКА побьёт рекорд «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ Рекорд «Авангарда» по продолжительности победной серии падёт, а «Салават» реабилитируется перед своими болельщиками.

Йоонас Кемппайнен вывел «Салават» вперёд в первом периоде, но во второй двадцатиминутке гости смогли отыграться, отличился Илья Михеев. На 56-й минуте Пётр Хохряков сделал счёт 2:1 в пользу омской команды. Окончательный результат установил Илья Михеев, поразивший пустые ворота «Салавата».

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