Вратарь «Вегаса» Пикар прошёл процедуру драфта отказов

Вратарь Кэлвин Пикар, выставленный «Вегас Голден Найтс» на драфт отказов, прошёл эту процедуру, сообщает инсайдер ESPN Пьер Лебрюн. Ни один клуб не забрал голкипера, так что теперь он может быть отправлен в АХЛ.



«Вегас» начинает свой дебютный сезон в НХЛ на выезде матчем с «Даллас Старз», который состоится в ночь с 6 на 7 октября мск. Ранее стало известно, что российский нападающий Вадим Шипачёв был включён в состав на сезон фарм-клуба «Вегаса» — «Чикаго Вулфс», который открывает сезон АХЛ на выезде с «Техас Старз».

Вадим Шипачёв включён в состав фарм-клуба «Вегаса» на сезон