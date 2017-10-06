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Гончаров: «Салават» не реализует моменты. Везёт тому, кто везёт

6 октября 2017, пятница. 20:09 Хоккей

Защитник «Салавата Юлаева» Максим Гончаров прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (1:3).

«Не знаю, почему в последних матчах не удаётся сыграть результативно. Моменты вроде есть, но мы их не реализуем. Невезение ли это? Что такое невезение? Везёт тому, кто везёт.

Сложно сказать, соперник переломил ход игры или мы сбавили обороты. «Авангард» не менял игру, мы во втором периоде где-то подсели и пропустили ненужный гол, а потом играли так же, как в первом периоде, но пропустили ещё два гола и проиграли.

Мы на всех соперников одинаково настраиваемся. У нас нет разделения на обычных или необычных соперников — все команды одинаковые», — цитирует Гончарова пресс-служба клуба.

«Салават Юлаев» снова проиграл. Что делать?
Команда Эркки Вестерлунда проиграла пятый из последних шести матчей и откатилась на восьмое место Восточной конференции.

Видео можно посмотреть также на официальном канале «Салавата Юлаева» в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Салават Юлаев" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Салават Юлаев Максим Гончаров
Новости. Хоккей
6 октября 2017, пятница
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