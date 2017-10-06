«Северсталь» подписала полноценный контракт с форвардом Яшиным

«Северсталь» заключила полноценный контракт с нападающим Олегом Яшиным, который ранее был в команде на просмотре. Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.



Прошлый сезон хоккеист провёл в китайской команде КХЛ «Куньлунь Ред Стар». В 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ на его счету 12 (6+6) очков и показатель полезности «-4». В пяти матчах плей-офф он заработал 1 (1+0) очко и показатель полезности «+1». В общей сложности на уровне КХЛ Яшин провёл 244 матча и набрал 38 очков.