Скабелка: нам не очень-то интересно, что СКА может побить рекорд «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:1) и возможный рекорд СКА по количеству побед подряд.

СКА побьёт рекорд «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ Рекорд «Авангарда» по продолжительности победной серии падёт, а «Салават» реабилитируется перед своими болельщиками.

«Первый период был полностью за «Салаватом», мы пропустили один гол, где-то нам повезло. Фурх неплохо сыграл. Минуты с пятой-седьмой во втором периоде нам удалось взять шайбу под контроль, зацепиться в зоне атаки, мы начали создавать моменты. В третьем периоде были равные возможности, но мы забили, а «Салават» — нет.



Обсуждают ли в команде тему с возможным рекордом СКА по победам подряд, который пока принадлежит „Авангарду“? Всё течёт, всё меняется, уже столько тренеров и игроков поменялось. В каком году это было? Сейчас уже 2017-й. Это очень хороший результат, но нам это не очень-то интересно.



Потрясения никакого не было, из-за того что нас эвакуировали из отеля перед игрой. Мы же понимаем, в какое время живём. Главное — безопасность. Мы в любом случае отменили утреннюю раскатку, и для нас ничего страшного не произошло. Зато там неплохая чайхана рядом с отелем, где очень вкусный чай», — цитирует Скабелку пресс-служба «Салавата».

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Видео можно посмотреть также на официальном канале «Салавата Юлаева» в YouTube.