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Тренер «Скоростной Машины»: Ночная лига хотела сохранить дивизион «40+» в Москве

6 октября 2017, пятница. 21:17 Хоккей

Тренер и капитан «Скоростной Машины» Эдуард Нестеров рассказал, почему его команде пришлось переехать в Московскую область.

«Настроение боевое. Понимаем, что сезон предстоит очень сложный. На игры со „Скоростной Машиной“ все будут выходить с особым настроем. Конкуренты усилили составы, так что ожидаем напряжённой борьбы. Перед этим сезоном в Московской области усилился „Богородск“ и появился „Благовест“, также укрепивший состав. Соответственно, конкуренция стала серьёзнее, уровень команд — ровнее.

Явное желание играть в «40+» изъявили только две команды. Остальные начали ставить перед лигой условия, выполнить которые было просто нереально. В чём истинная причина расформирования дивизиона, что двигало той или иной командой, я не знаю. Могу строить лишь догадки. Но сейчас это лишнее. Просто странно, что в Москве нет «40+». Многие команды ведь просто перешли в другие дивизионы «18+». Всегда в Москве была пара команд, которые решали конкретную задачу, остальные участвовали без высокой задачи. Но никто не мешал им повышать мастерство, усиливаться, что-то предпринимать, правильно? Это было в их силах. В «18+» они же играют! Хотя в Сочи всё равно едет одна команда из 90. Почему бы не поиграть в «40+» из восьми команд? Тем более лига предпринимала все шаги, чтобы сохранить дивизион», — цитирует Нестерова пресс-служба лиги.

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Источник: Ночная хоккейная лига Сообщить об ошибке
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Ночная хоккейная лига
Новости. Хоккей
6 октября 2017, пятница
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