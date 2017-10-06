Форвард «Вашингтона» Уокер станет первым австралийцем, который сыграет в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Натан Уокер станет первым австралийским игроком, который сыграет в НХЛ. Как сообщает Monumental Network, Уокер дебютирует в лиге в матче с «Монреаль Канадиенс».



Уокер родился в Сиднее, на молодёжном уровне выступал в Чехии, а также USHL. Был задрафтован «столичными» в 2014 году под общим 89-м номером. В прошедшем сезоне выступал в АХЛ за «Херши», провёл 43 матча и отметился 11 (5+6) баллами за результативность. Всего в АХЛ на его счету 79 (34+45) очков в 202 матчах АХЛ.