СКА одолел «Сибирь», продлив победную серию до 19 матчей

СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:2. «Армейцы» одержали 19-ю победу подряд.

СКА побьёт рекорд «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ Рекорд «Авангарда» по продолжительности победной серии падёт, а «Салават» реабилитируется перед своими болельщиками.

Во втором периоде «армейцы» забросили два гола менее чем за две минуты — Сергей Плотников открыл счёт в большинстве, а вскоре Динар Хафизуллин увеличил преимущество. В третьем периоде Йонас Энлунд сократил отставание, но вскоре Евгений Кетов сделал счёт 3:1. «Сибирь» вновь отыграла одну шайбу усилиями Симона Энеруда, но большего не добилась.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.