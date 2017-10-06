Дацюк: все команды хотят остановить победную серию СКА, но рекорд продолжается

Капитан СКА Павел Дацюк прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирью» со счётом 3:2. «Армейцы» выиграли 19-й матч подряд и установили новый рекорд КХЛ.

СКА установил новый рекорд КХЛ по количеству побед подряд

«На самом деле, рекорд не остановился, мы ещё можем продолжать играть. Думаю, мы будем продолжать играть. Хотелось бы побольше домашних матчей, потому что при такой поддержке легче играть. По силам ли такой график выдерживать? У всех сейчас такой в связи с Олимпийскими играми, подстраиваемся, выкладываемся на каждую игру.

Плюс или минус играть второй раз с командой, которую мы знаем? Думаю, что все команды настраиваются, все хотят остановить нашу серию. «Сибирь» — хорошая команда, сегодня они это показали. Видел Михаила Пореченкова на трибунах, здорово, что он пришёл и поболел за нас.

Конечно, то, что несколько ребят из СКА перешли в «Спартак» прибавит принципиальности встрече, все будут играть намного сильнее, жёстче, будут доказывать друг другу», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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