Гавриков: в «Спартаке» сейчас Саша Дергачёв, легче СКА не будет

Защитник СКА Владислав Гавриков прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирью» со счётом 3:2.

«Болельщики заслужили эту победу, выиграли шаг за шагом. В Новосибирске очень серьёзно болельщики поддерживали соперника, они гнали свою команду вперёд, сегодня дома играли мы, может быть, это наложило свой отпечаток. Но, как видите, игра у нас сложилась.

Что не получилось в матче? Невынужденная потеря шайбы, контратаки — из-за этого сегодня пропускали. В «Спартаке» сейчас Саша Дергачёв, серьёзная команда, легче не будет. «Спартак» сейчас неплохо играет», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.