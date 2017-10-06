П. Зубов: отказ Санникова от капитанской нашивки — мужской поступок

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА со счётом 2:3.

«Хорошая игра. Довольны своими ребятами, прошлый матч проиграли — 0:3, он оставил не очень хорошее впечатление. Пришлось поработать прежде всего психологически. Со СКА нельзя работать вполноги. СКА комбинирует, двигается по площадке, организует комбинационные атаки. Нужно постоянно держать концентрацию. Выпал на секунду, полсекунды — и это всё приводит к плачевным результатам. Нельзя перепрыгнуть яму на 99%, нужно на 100%, иначе сорвёшься вниз. Ребята работали. Но результат — ноль очков, есть к чему стремиться.

Как прокомментирую отказ Санникова от капитанской нашивки? Это его выбор, мужской поступок. Он подошёл сам. Вы лучше спрашивайте у него. Зачем я буду говорить вещи, которые могут показаться интимными?» — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.