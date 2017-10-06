Широков: до плей-офф ещё столько времени, что предсезонку можно провести

Нападающий СКА Сергей Широков прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» со счётом 3:2.

«Действительно, этот матч с «Сибирью» складывался сложнее, чем первый в Новосибирске, — и по счёту, и по игре. Хоть и владели преимуществом, не смогли забить в первом периоде, вратарь соперника всё видел. Где-то, что-то не получалось, отсюда и нервозная концовка. Красиков здорово сегодня играл, ловил моменты.

Не сказал бы, что мысль о рекорде КХЛ как-то на нас сказывалась, мы играем и делаем своё дело. Рекорды — это история, они останутся на определённое время, до следующего сезона точно. Здорово! Мы проделали тяжёлую работу, это со стороны кажется, что всё так просто. Но вы видите, как ребята ложатся под шайбу, ловят броски на себя, травмы появляются. Это непросто и заслуживает уважения. Будем стараться дальше, чтобы радовать своих болельщиков.

Перемены в ходе матча? У меня партнёры не менялись. Вообще, это вопрос к тренеру, мы концентрируемся на своей игре. Видимо, изменения в сочетаниях сработали. До плей-офф ещё столько времени, что предсезонку в перерыве можно провести. Об этом не думаем, у нас сейчас пять матчей через день. Сложности, чтобы настраиваться на «Спартак», нет. Все хотят нас обыграть», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.