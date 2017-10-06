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Емелин: «Югра» играла терпеливо, но не всегда. Спасибо, что вытащили матч

6 октября 2017, пятница. 22:47 Хоккей

Главный тренер «Югры» Анатолий Емелин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Его команда выиграла в овертайме со счётом 5:4. Эта победа стала третьей в четырёх матчах после того, как Емелин сменил Игоря Захаркина на посту главного тренера.

«Поздравляю своих ребят с победой. Сыграли достаточно терпеливо. Правда, не всегда. Во всех этих играх в поездке мы почему-то по периоду проваливаем. Я думаю, по приезде мы с этим разберёмся. Спасибо, что вытащили матч», — приводит слова Емелина официальный сайт нижнекамского клуба.

Источник: Официальный сайт ХК "Нефтехимик" Сообщить об ошибке
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ХК Нефтехимик ХК Югра Анатолий Емелин
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