Емелин: «Югра» играла терпеливо, но не всегда. Спасибо, что вытащили матч

Главный тренер «Югры» Анатолий Емелин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Его команда выиграла в овертайме со счётом 5:4. Эта победа стала третьей в четырёх матчах после того, как Емелин сменил Игоря Захаркина на посту главного тренера.

«Поздравляю своих ребят с победой. Сыграли достаточно терпеливо. Правда, не всегда. Во всех этих играх в поездке мы почему-то по периоду проваливаем. Я думаю, по приезде мы с этим разберёмся. Спасибо, что вытащили матч», — приводит слова Емелина официальный сайт нижнекамского клуба.