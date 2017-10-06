Тихонов: «Питтсбург» проиграл — 1:10? Может, чемпион долго отдыхал?

Нападающий СКА Виктор Тихонов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» со счётом 3:2. Кроме того, он поделился мнением о крупном поражении «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (1:10).

«Конечно, хорошие чувства сейчас испытываю. Редко такое происходит, что можно поставить такой рекорд, быть частью этого события. Все сейчас довольны, и самое главное — не расслабляться, идти дальше, продлевать.

«Сибирь» хорошо играет, они быстрые, грамотно играют на чужих ошибках. Ждут потери, идут в атаку. Пару раз получилось, они завершили. Но пару раз не получилось — Коскинен выручил. Боюсь ли я, что в плей-офф наступит спад? Не буду гадать. Мы готовимся, как всегда. У нас была прекрасная предсезонка. Возможно, что-то похожее будет во время Олимпиады. Все будут на пике формы, подготовленные. Главное, выполнять сейчас всю работу и не заглядывать так далеко.

Конечно, следим за НХЛ. Что с «Питтсбургом»? 1:10 там, да? Может, чемпион долго отдыхал? «Чикаго» — очень сильная команда, сплочённая. Они умеют играть в таких матчах. Но и «Питтсбург», я думаю, ещё не всё показал, они опытные, соберутся ещё», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.