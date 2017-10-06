Назаров: два раза «Нефтехимк» не смог удержать счёт, такие игры надо пережить

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Югрой». Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:5. Нижнекамская команда проиграла четыре из последних пяти матчей и занимает третье место в Восточной конференции.

«Коллегу поздравляю с победой. Два раза вели в счёте, но не смогли удержать. Такие игры случаются, надо их пережить. А так, движение было хорошее, старались. Рады одному очку», — приводит слова Назарова официальный сайт клуба.