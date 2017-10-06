С. Зубов: ХК «Сочи» был в долгу перед болельщиками, прижат к стенке

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал победу в матче с «Барысом» (3:1).

«В какой-то степени мы были должниками перед болельщиками, прижаты к стенке. Соответственно, настрой был такой. Хорошо подготовились к сопернику. В конце немного смазали игру сами себе, опять дисциплина нас немножко подвела. В целом рад за ребят, они заслуживали большего. В этой домашней серии мы провели несколько встреч, где ждали другого результата. Но сегодня мы добились полноценной победы, чему все рады.



Знаете, мы рассчитываем на каждого игрока. Михаил Юньков влился в тройку, мы рассчитывали на него, на его способности. Движемся вперёд. Надеемся, что он будет показывать такую же игру.



Не бросаем в большинстве от синей линии? Сегодня много раз бросили. И штанги были, и добивания. Мы работаем над этим», — цитирует Зубова пресс-служба клуба.

Видео пресс-конференции можно посмотреть также в официальном аккаунте ХК «Сочи» в социальной сети «ВКонтакте».