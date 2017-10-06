Дуайер: ещё до начала матча минское «Динамо» ждало испытание — поездка на метро

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу в матче с московскими одноклубниками (2:1).

«Конечно, это был очень трудный матч! Ещё до его начала нас поджидало испытание — мы добирались на игру на метро. Чтобы успеть к началу, выскочили из автобуса и спустились в подземку. Знали, что московское «Динамо» — хорошо подготовленная команда. Нам требовалось продемонстрировать всю свою силу. Думаю, мы провели отличный первый период. Практически свели на нет голевые моменты у ворот Юнаса. Во втором, к сожалению, слишком много фолили, поэтому было сложно удержаться на плаву. Однако старались очень внимательно относиться к деталям, и в этой части парни проделали прекрасную работу. Мы действовали структурно, как единое целое. Так, как и должна действовать команда в гостях. Каждый внёс большой вклад в этот успех. Тем не менее, хотелось бы сказать отдельное спасибо тройке Китаров — Волков — Павлович, которая в последних матчах проделывает колоссальную работу по нейтрализации ударных звеньев соперников. К тому же Волков сегодня сумел отличиться. Конечно, это не был яркий и захватывающий матч, но мы очень рады одержать победу.



Фонтейну шайба попала в лицо во время тренировки. Благо, удалось избежать серьёзных последствий, однако Джастину пришлось пропустить несколько матчей. Но сейчас мы ожидаем его возвращения со дня на день. Мы хотели дать Когалеву шанс попасть в состав. Поскольку это был дебют в КХЛ, то Александр немного нервничал, но в целом проделал хорошую работу: старался открываться, получать шайбу, создавать моменты. Для первого матча Когалев проявил себя здорово», — цитирует Дуайера пресс-служба клуба.