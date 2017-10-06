Шарипзянов: «Нефтехимик» не должен столько пропускать, мы не помогли Ежову

Защитник «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов прокомментировал поражение в матче с «Югрой» (4:5 ОТ).



«На любого соперника мы настраиваемся. У «Югры» сейчас идёт перестройка команды и мы знали, что они выйдут и будут биться. Сейчас нет таких команд, которые бы раздавали очки, Я не знаю, что с нами случилось. Мы не должны пропускать столько шайб. Мы любого соперника смотрим. Нам тренеры говорят, что и как нужно делать. Нам нужно просто выполнять тренерскую установку.



Илья Ежов не устал. Просто мы ему никак не помогли. Вратаря никогда нельзя винить. Он старается, а мы ему не помогли. Что касается моей шайбы, то в большинстве Саня Авцин очень хорошо закрыл вратаря. Он практически ничего не видел. Мне оставалось только попасть в ворота.



Настроение на матч с „Локомотивом“ — только побеждать! Нам необходимо набирать очки и создавать отрыв от девятого места в конференции. Надо держаться в первой четвёрке и даже биться за первое место. Нужно делать всё, чтобы набирать очки», — цитирует Шарипзянова пресс-служба клуба.

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