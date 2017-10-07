Панов: «Югра» провалила второй период, а на третий вышла собранной

Нападающий «Югры» Константин Панов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» со счётом 5:4 в овертайме.



«Был подробный разбор игр «Нефтехимика». Смотрели, как соперник действует во всех зонах и делали выводы, как мы будет против них действовать. Игра, конечно, выдалась тяжёлой. И вели, и проигрывали по ходу матча. Второй период провалили. В третьем периоде вышли собранные, забили два гола и в овертайме вырвали победу», — приводятся слова Панова на официальном сайте клуба.

Гол Королёва в овертайме принёс «Югре» победу в игре с «Нефтехимиком»