Шипачёв не попал в заявку «Вегаса» на игру с «Далласом»

Российский нападающий Вадим Шипачёв не включён в состав «Вегас Голден Найтс» на дебютный матч в рамках регулярного сезона НХЛ с «Даллас Старз». Имени россиянина нет в заявке на игру, опубликованной на официальном сайте турнира.



Ранее сообщалось, что Шипачёв, которого ранее «Вегас Голден Найтс» отправил в АХЛ, включён в состав фарм-клуба «Чикаго Вулфс» на сезон. Предполагалось, что россиянин вернётся в состав «Вегаса», не сыграв ни одного матча за фарм-клуб.



Форвард весной 2017 года заключил с «Вегасом» двухлетний контракт со среднегодовой зарплатой $ 4,5 млн. Шипачёв в составе «Вегаса» принял участие в четырёх предсезонных матчах и отметился одной голевой передачей.

Вадим Шипачёв включён в состав фарм-клуба «Вегаса» на сезон