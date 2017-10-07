«Коламбус» разгромил «Айлендерс», Панарин стал автором трёх передач

Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» нанесли поражение соперникам из «Нью-Йорк Айлендерс» в своём первом матче нового сезона НХЛ. Игра завершилась со счётом 5:0.



Сонни Милано вывел хозяев вперёд уже на второй минуте, а в середине первого периода россиянин Артемий Панарин отдал первую результативную передачу в составе своей новой команды, выступив ассистентом для Кэма Аткинсона. Во втором периоде Райан Мюррэй и Зак Веренски забросили по шайбе за четыре минуты, в этих взятиях ворот также поучаствовал Панарин. Ещё до второго перерыва Пьер-Люк Дюбуа отправил ворота гостей из Нью-Йорка пятую шайбу и установил окончательный результат.

В своём дебютном матче в новой команде Панарин получил 19 минут игрового времени. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский провёл на льду весь матч, отразив 29 бросков.

Взятие ворот в исполнении Мюррэя после передачи Панарина доступно для просмотра в клубном «твиттере» «Коламбуса».