Бобровский сыграл 20-й матч на ноль за свою карьеру в НХЛ

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, в первой игре сезона не позволивший отличиться соперникам из «Нью-Йорк Айлендерс», провёл 20-й матч на ноль за свою карьеру в НХЛ. В противостоянии с гостями из Нью-Йорка россиянин отразил 29 бросков по воротам, его команда победила со счётом 5:0.



Бобровский стал пятым российским голкипером, кому удалось добраться до отметки в 20 матчей на ноль в НХЛ за карьеру. Лидером среди россиян является Евгений Набоков (59 «сухарей»), далее идут Николай Хабибулин (46), Илья Брызгалов (34) и Семён Варламов (21).



Добавим, что в своём дебютном матче в составе «Коламбуса» российский нападающий Артемий Панарин стал автором трёх результативных передач.

«Коламбус» разгромил «Айлендерс», Панарин стал автором трёх передач