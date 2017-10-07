Панарин: Бобровский сыграл в своём стиле. Я не удивлён

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0).

«Когда я приезжал сюда в составе «Чикаго», меня иногда заставали врасплох. Скоро игра против моей бывшей команды, но я особо об этом не думаю. Рад, что увижусь с друзьями, но это, в общем-то, и всё. Я знал, что «Коламбус» — быстрая команда, которая охотно играет в тело, в силовой хоккей. Здесь есть мастеровитые ребята, у которых за плечами более 30 голов за сезон. Игра Бобровского сегодня? Он в своём стиле, я не удивлён», — приводит слова Панарина официальный сайт «Блю Джекетс».

Добавим, что Панарин в своём первом матче за «Коламбус» набрал 3 (0+3) очка, а голкипер Сергей Бобровский отразил все 29 бросков и отыграл на ноль.