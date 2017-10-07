Радулов провёл зубодробительный хит на Икине в первом матче за «Даллас»

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов провёл мощный силовой приём в первом матче сезона за свою новую команду.

В первом периоде матча с «Вегас Голден Найтс» россиянин встретил нападающего Коди Икина зубодробительным хитом в средней зоне.

Радулов провёл на площадке 17 минут 43 секунды, набрал четыре минуты штрафа, провёл три силовых приёма и один раз терял шайбу. Баллами за результативность не отметился, «Даллас» проиграл со счётом 1:2.

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