Атанасью будет тренироваться со швейцарской командой «Лугано»

Нападающий Андреас Атанасью присоединится к швейцарской команде «Лугано», с которой будет тренироваться. Об этом сообщает TSN. Он не подписывал с клубом контракт и изучит возможные варианты, когда прибудет в расположение команды.



23-летний Атанасью является свободным агентом, он до сих пор не пришёл к соглашению о новом контракте с «Детройт Ред Уингз». В сезоне-2016/17 нападающий провёл в НХЛ 64 матча, в которых набрал 29 (18+11) очков. Форвард планирует подписать контракт с «Детройтом» с зарплатой около $ 2,5 млн, клуб же предлагает $ 1,9 млн в год. Кроме того, им интересовалось несколько клубов КХЛ.

Грек, которого хотят все. Как КХЛ охотится на Атанасью Без СКА и здесь не обошлось.