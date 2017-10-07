Бен Бишоп в кровь разбил лицо, остановив шайбу головой

Вратарь «Даллас Старз» Бен Бишоп в дебютном матче сезона с «Вегас Голден Найтс» был вынужден досрочно покинуть площадку после того, как остановил бросок головой.

В третьем периоде бросок Райлли Смита попал Бишопу в маску, из-за чего голкипер поранил лоб. Он ушёл в раздевалку, чтобы пройти обследование на сотрясение мозга. В воротах его заменил Кари Лехтонен.

После матча, который закончился со счётом 2:1 в пользу «Вегаса», главный тренер «Далласа» Кен Хичкок сообщил, что Бишоп избежал серьёзной травмы.

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