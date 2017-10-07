Джиордано: у Ягра отличная скорость, выглядит он замечательно

Защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано высоко отозвался о спортивной форме своего нового партнёра по команде 45-летнего нападающего Яромира Ягра. Напомним, участие чешского форварда в первой игре его команды в сезоне остаётся под сомнением.



«Ягр всегда знал, как держать себя в форме. Мнению человека, проведшего столько матчей, можно верить. Но выглядит он замечательно. У него отличная скорость. Он великолепно выдерживает темп НХЛ. Вопрос только в том, как он сам себя чувствует», — цитирует Джиордано официальный сайт лиги.

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