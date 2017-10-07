Бобровский — вторая звезда дня в НХЛ, Панарин — третья

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил трёх лучших хоккеистов игрового дня.

Третьей звездой стал нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, в своём первом матче за клуб записавший на свой счёт три результативных передачи.



Второй звездой признан голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, отразивший все 29 бросков по своим воротам в игре «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0). «Сухарь» стал двадцатым в НХЛ для российского стража ворот.



Первой звездой дня были признаны сразу двое хоккеистов, голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри, отразивший 45 бросков, и нападающий «Голден Найтс» Джеймс Нил, забивший два гола.



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