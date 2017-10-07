Нил: это только первый матч сезона, но было приятно видеть счастливые лица

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джеймс Нил поделился впечатлениями после игры с «Даллас Старз» (2:1), в которой он отметился дублем и позже был признан первой звездой игрового дня. Матч стал для команды из Лас-Вегаса первым в Национальной хоккейной лиге.



«Да, это только первый матч сезона, но было так приятно видеть эти счастливые лица. У нас есть уникальная возможность построить здесь что-то историческое. Прекрасное чувство», — приводит слова Нила Sportsnet.



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