До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Нил: это только первый матч сезона, но было приятно видеть счастливые лица

7 октября 2017, суббота. 09:50 Хоккей

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джеймс Нил поделился впечатлениями после игры с «Даллас Старз» (2:1), в которой он отметился дублем и позже был признан первой звездой игрового дня. Матч стал для команды из Лас-Вегаса первым в Национальной хоккейной лиге.

«Да, это только первый матч сезона, но было так приятно видеть эти счастливые лица. У нас есть уникальная возможность построить здесь что-то историческое. Прекрасное чувство», — приводит слова Нила Sportsnet.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Злой русский. Радулов крушит и удаляется в первом матче за «Даллас»
Но проигрывает «Вегасу» без Вадима Шипачёва.
Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Старз Вегас Голден Найтс
Новости. Хоккей
7 октября 2017, суббота
10:26 Бобровский: здорово было выиграть перед болельщиками, но это только один матч
10:16 Торторелла: Панарин много играет в обороне, у него не только техника
09:50 Нил: это только первый матч сезона, но было приятно видеть счастливые лица
09:19 Бобровский — вторая звезда дня в НХЛ, Панарин — третья
09:12 Пашков: Вестерлунд не понимает, куда он попал, работа в России очень специфична
09:00 Как завершатся матчи игрового дня КХЛ
08:39 Лавиолетт: чувство обиды за финал заставит нас быть злее в игре с «Питтсбургом»
08:16 Джиордано: у Ягра отличная скорость, выглядит он замечательно
08:15 Радулов не набрал очков, но был признан второй звездой матча с «Вегасом»
08:01 Бен Бишоп в кровь разбил лицо, остановив шайбу головой
07:53 Атанасью будет тренироваться со швейцарской командой «Лугано»
07:32 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: «сухарь» Бобровского, три передачи Панарина
06:50 Купер: Сергачёв превзошёл ожидания. Он не тушевался, в его игре была уверенность
06:50 Радулов провёл зубодробительный хит на Икине в первом матче за «Даллас»
06:29 Торторелла: «электрический» стиль Панарина всех заражает энергией
06:26 «Вегас» одержал волевую победу над «Далласом» в своём первом матче в НХЛ
06:16 Панарин: Бобровский сыграл в своём стиле. Я не удивлён
05:20 Бобровский сыграл на ноль 20-й матч за свою карьеру в НХЛ
05:17 Голы Наместникова и Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду»
04:46 «Коламбус» разгромил «Айлендерс», Панарин стал автором трёх передач
02:31 Шипачёв не попал в заявку «Вегаса» на игру с «Далласом»
00:02 Панов: «Югра» провалила второй период, а на третий вышла собранной
6 октября 2017, пятница
23:56 Шарипзянов: «Нефтехимик» не должен столько пропускать, мы не помогли Ежову
23:55 Дуайер: ещё до начала матча минское «Динамо» ждало испытание — поездка на метро
23:42 В. Воробьёв: московскому «Динамо» нужна перезагрузка, ребята «поднаелись»
23:42 «Вегас» обменял вратаря Пикара в «Торонто» на форварда Тобиаса Линдберга
23:17 Фастовский: какой может быть интерес к КХЛ, когда один клуб столько выигрывает?
23:15 Е. Корешков: «Барыс» подустал к концу выезда, в атаке особо ничего не создали
23:12 С. Зубов: ХК «Сочи» был в долгу перед болельщиками, прижат к стенке
23:01 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:47 Назаров: два раза «Нефтехимк» не смог удержать счёт, такие игры надо пережить
22:47 Тихонов: «Питтсбург» проиграл — 1:10? Может, чемпион долго отдыхал?
22:47 Емелин: «Югра» играла терпеливо, но не всегда. Спасибо, что вытащили матч
22:43 Широков: до плей-офф ещё столько времени, что предсезонку можно провести
22:38 П. Зубов: отказ Санникова от капитанской нашивки — мужской поступок
22:33 Знарок: СКА проспал начало матча с «Сибирью», нам тяжелее всех
22:33 К. Семёнов: то, что «Авангард» эвакуировали из отеля в Уфе, скорее позабавило
22:27 Гавриков: в «Спартаке» сейчас Саша Дергачёв, легче СКА не будет
22:24 Дацюк: все команды хотят остановить победную серию СКА, но рекорд продолжается
22:01 СКА установил новый рекорд КХЛ по количеству побед подряд
22:01 Шайфли: хочу быть лучшим, превзойти Макдэвида и Кросби
22:01 СКА одолел «Сибирь», продлив победную серию до 19 матчей
22:00 Е. Медведев: «Салават» доминировал первые 20 минут, потом «Авангард» разозлился
22:00 ХК «Сочи» прервал серию поражений, дома обыграв «Барыс»
21:59 Гол Бойда не помог московскому «Динамо» победить минских одноклубников
Все новости RSS
Партнерский контент