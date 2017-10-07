«Салават Юлаев» поместил защитника Дениса Куляша в список отказов

ХК «Салават Юлаев» выставил Дениса Куляша в список отказов, информирует официальный сайт команды из Башкорстана. Действующий контракт 34-летнего защитника рассчитан до конца следующего сезона.



В текущем регулярном чемпионате Куляш провёл за «юлаевцев» 16 матчей, в которых отметился 5 (2+3) набранными очками при показателе полезности "+5" и 20 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около шестнадцати минут за матч.



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«Салават Юлаев» снова проиграл. Что делать? Команда Эркки Вестерлунда проиграла пятый из последних шести матчей и откатилась на восьмое место Восточной конференции.