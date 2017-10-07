Вайсфельд: поместили Куляша в список отказов, так как недовольны его игрой

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал о причинах помещения защитника Дениса Куляша на драфт отказов, а также высказался относительно неудачного выступления команды. В последних шести матчах она потерпела пять поражений и сейчас занимает восьмое место на Востоке.



«Что касается Куляша, то мы недовольны его игрой, поэтому и поместили его в список отказов. Если говорить о причинах неудач, то их целый комплекс. Одной причины, безусловно, нет, их несколько. Но мы работаем над этим, стараемся изменить ситуацию», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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«Салават Юлаев» поместил защитника Дениса Куляша в список отказов