С. Галимов: нельзя сказать, что я рыдал после ухода из «Ак Барса»

Вратарь нижегородского «Торпедо» Станислав Галимов поделился мнением о своём переходе из казанского «Ак Барса».



«Тяжело ли дался уход из „Ак Барса“? Не сказать, что я рыдал. Я считаю, что должен был двигаться дальше. «Торпедо» — очень хороший вариант для меня. В Казани все друг друга поняли, и они меня, и я их. Мы разошлись вполне нормально, никаких конфликтов и обид не было. Конечно, в каждой команде можно побороться за место в основном составе. Но мы посчитали, что переход будет лучшим решением для меня.



Что знал о Петерисе Скудре до перехода? Конечно, я знал об этом тренере. Знал, что у него есть своя система, тактика и философия. Все говорили, что у Петериса есть крепкий внутренний стержень. В этом я сам убедился. Со Скудрой мы поговорили уже после моего приезда в Нижний Новгород. А фактор… Мне всегда нравилось «Торпедо», стиль этой команды», — цитирует Галимова официальный сайт лиги.

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