Женская сборная России U18 одолела Швецию на Турнире трёх наций

Женская сборная России U18 одержала победу над Швецией на Турнире трёх наций, встреча завершилась со счётом 3:1.



В стартовом звене на лёд вышли пара защитников Вита Понятовская — Анастасия Головкина и тройка нападения Полина Лучникова — Оксана Братищева — Илона Маркова. Место в воротах нашей команды заняла Милена Третяк.



Елизавета Шкалёва на пятой минуте матча реализовала большинство и открыла счёт в пользу сборной России, а буквально спустя пару минут она же удвоила преимущество нашей команды. В концовке первого игрового отрезка соперницам удалось отыграть одну шайбу, но Ирина Цацына в начале второй двадцатиминутки вновь воспользовалась меньшинством соперниц и установила окончательный счёт этого матча — 3:1 в пользу команды Евгения Бобарико.

Стартовал сбор женской молодёжной сборной перед Турниром трёх наций