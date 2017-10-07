Александр Овечкин записал поздравление с днём рождения для Владимира Путина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин разместил в своём «инстаграме» видео-поздравление с днём рождения для президента России Владимира Путина, которому сегодня, 7 октября, исполнилось 65 лет. Напомним, ранее Путин поздравлял Овечкина со свадьбой, прислав хоккеисту телеграмму.



«Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю вас с днём рождения. Желаю счастья, удачи, благополучия, а главное — здоровья вам и вашим близким», — сказал Овечкин.

Посмотреть видео также можно в «инстаграме» российского нападающего.