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Александр Овечкин записал поздравление с днём рождения для Владимира Путина

7 октября 2017, суббота. 13:34 Хоккей

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин разместил в своём «инстаграме» видео-поздравление с днём рождения для президента России Владимира Путина, которому сегодня, 7 октября, исполнилось 65 лет. Напомним, ранее Путин поздравлял Овечкина со свадьбой, прислав хоккеисту телеграмму.

«Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю вас с днём рождения. Желаю счастья, удачи, благополучия, а главное — здоровья вам и вашим близким», — сказал Овечкин.

Посмотреть видео также можно в «инстаграме» российского нападающего.

Овечкин начал с хет-трика! А какие передачи отдавал ему Кузнецов!
Три гола, три передачи и два реализованных буллита в первом матче сезона от лидеров «Вашингтона».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Владимир Путин
Новости. Хоккей
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