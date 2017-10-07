Торторелла: Бобровский был не слишком загружен, но сделал важные сейвы

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после встречи с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0) прокомментировал игру голкипера Сергея Бобровского. Россиянин отразил все 29 бросков по своим воротам и позже был признан второй звездой игрового дня. Третьей звездой дня стал одноклубник Бобровского форвард Артемий Панарин, сделавший три передачи.



«Бобровский не был слишком загружен, но сделал важные сейвы в ключевые моменты», — приводит слова Тортореллы официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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