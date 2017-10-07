Ринне: приятно сыграть с «Питтсбургом», эта игра очень важна для «Нэшвилла»

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне поделился ожиданиями перед матчем с «Питтсбург Пингвинз», который обыграл «хищников» в финале Кубка Стэнли — 2017.



«Конечно, тогда было много эмоций. Финал — это всегда здорово. Мы сильно переживали. Так что приятно, что у нас есть шанс сыграть против них в самом начале нового сезона



Нам до сих пор больно? Не думаю. Ну, может быть, чуть-чуть. Хотя в памяти всё осталось. Конечно, мы будем думать об этом. Эта игра очень важна для нас. Мы проиграли первый матч чемпионата, так что нам надо исправляться», — цитирует Ринне официальный сайт лиги.