«Сочи» подтвердил переход защитника Адама Полашека

Хоккейный клуб «Сочи» в своём официальном «твиттере» подтвердил переход из «Сибири» защитника Адама Полашека.



В нынешнем сезоне на счету чешского защитника 11 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, одна заброшенная шайба и один голевой пас. Показатель полезности Полашека составляет «-1». В прошлом сезоне он провёл за «Сибирь» 60 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал в них 28 (6+22) очков.



Адам Полашек начинал свою карьеру в «Витковице», воспитанником которой и является.

Защитник Полашек перейдёт из «Сибири» в ХК «Сочи»