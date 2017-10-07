Йоси: кистевой бросок Нила — один из лучших в лиге, он резко бросает

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йоси поделился мнением об игре нападающего «Вегас Голден Найтс» Джеймса Нила. Хоккеист забросил две шайбы в дебютной игре «рыцарей» в НХЛ и стал первой звездой игрового дня.



«Кистевой бросок Нила — один из лучших в лиге. Он очень резко бросает, это является его главным козырем. В прошлом году он так забил за нас очень много голов», — приводит слова Йоси официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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