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Каралахти: когда нюхали кокаин после игры на ЧМ-2004, забыли закрыть дверь

7 октября 2017, суббота. 17:25 Хоккей

Известный защитник Йере Каралахти, некоторое время выступавший в КХЛ, рассказал, как употреблял наркотики во время выступлений за сборную Финляндии на ЧМ-2004.

«Мы с другом зашли в туалет, где у нас были спрятаны наркотики. Когда сделали две кокаиновые „дорожки“ на бачке унитаза, в туалет внезапно зашёл начальник команды Тимо Ютила. Не знаю, понял ли он, что происходит. Мы немного подождали, чтобы Ютила ушёл, нагнулись над унитазом и стали нюхать наркотик.

Когда в 2002 году я играл за «Нэшвилл», то был отрезок, когда я немного остановился и за месяц сыграл 15 матчей. Я получал большое количество игрового времени, но в 75% случаев был либо пьян, либо с похмелья. Вспоминаю, и всё это кажется невозможным и жутким. Наверное, это была самая трудная хоккейная серия в истории», — рассказал Каралахти в своей книге, фрагмент из которой приводит Expressen.

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Источник: Expressen Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
7 октября 2017, суббота
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