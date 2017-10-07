Фарм-клуб «Вегаса»: Вадим Шипачёв находится в нашем составе

«Чикаго Вулвз», фарм-клуб клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс», упомянул российского нападающего Вадима Шипачёва в описании своей страницы в «Твиттере». Напомним, форвард сейчас формально находится в составе «волков», но не принимает участия в играх за команду.
«Официальный „твиттер“ клуба „Чикаго Вулвз“. Приходите на хоккей. Да, Вадим находится в списке нашего состава. Нет, мы не принимаем решения по ростеру», — написано в «твиттере» команды.
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Почему «Вегас» отправил Шипачёва в АХЛ? Это не то, что вы подумали
Он вернётся в «Вегас», не сыграв ни одного матча за фарм-клуб.