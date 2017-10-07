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Шайба Евсеенкова в овертайме принесла «Северстали» победу в матче с «Витязем»

7 октября 2017, суббота. 19:26 Хоккей

«Витязь» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Встреча, проходившая в Подольске, завершилась со счётом 1:2 ОТ.

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В первом периоде шайб заброшено не было, а во второй двадцатиминутке Сергей Монахов открыл счёт, но уже через полторы минут «Витязь» отыгрался благодаря голу Александра Кулагина. Основное время закончилось вничью, а на первой минуте овертайма Александр Евсеенков принёс «Северстали» победу.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2017, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
1 : 2 0:0, 1:1, 0:0, 0:1
Северсталь
Череповец
0:1 – Монахов (Стасенко) – 23:05 (5x5), 1:1 – Кулагин (Ворошило, Петраков) – 24:36 (5x5), 1:2 – Евсеенков (Кагарлицкий, Чернов) – 60:43 (3x3)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь ХК Северсталь
Новости. Хоккей
7 октября 2017, суббота
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