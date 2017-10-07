Шайба Евсеенкова в овертайме принесла «Северстали» победу в матче с «Витязем»

«Витязь» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Встреча, проходившая в Подольске, завершилась со счётом 1:2 ОТ.

6:1 в матче ЦСКА – «Спартак» не будет. Прогнозы на игровой день КХЛ ЦСКА отстаёт от СКА на 20 очков. Нужно сокращать разрыв.

В первом периоде шайб заброшено не было, а во второй двадцатиминутке Сергей Монахов открыл счёт, но уже через полторы минут «Витязь» отыгрался благодаря голу Александра Кулагина. Основное время закончилось вничью, а на первой минуте овертайма Александр Евсеенков принёс «Северстали» победу.



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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.