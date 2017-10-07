ЦСКА взял верх над «Спартаком», выиграв пятый матч подряд

ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком». Встреча, проходившая на стадионе им. Всеволода Боброва, завершилась со счётом 3:1.

6:1 в матче ЦСКА – «Спартак» не будет. Прогнозы на игровой день КХЛ ЦСКА отстаёт от СКА на 20 очков. Нужно сокращать разрыв.

Александр Попов вывел «армейцев» вперёд уже на второй минуте игры, а в концовке второго периода Сергей Шумаков реализовал большинство и увеличил преимущество. На старте третьего игрового отрезка Артём Подшендялов сократил отставание до минимума. Красно-белые сняли голкипера на последних минутах, и Сергей Андронов поразил пустые ворота.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.