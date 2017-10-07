Андронов: ЦСКА готовится к матчу с «Локомотивом», как к обычной игре

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов рассказал о ходе подготовки команды к матчу с «Локомотивом», который недавно возглавил бывший наставник «армейцев» Дмитрий Квартальнов.

«Спартак» забил, и было логично, что они побежали вперёд, а мы отошли назад. Всё было по смыслу. Для нас главное – конечный результат. Есть моменты, над которыми надо работать каждый день. Стараемся, находим свою игру. Матч с «Локомотивом» особенный? Да нет, готовимся к нему, как к обычной игре. В этой команде хороший подбор игроков. Когда играли первый матч с Ярославлем, было начало чемпионата. Не было чего-то наигранного. С Ярославлем всегда упорные матчи — хорошая команда, и с ними будет хорошая и энергичная игра, с обилием борьбы. Не знаю, как они сыграют. Завтра нам покажут их матч с «Динамо», посмотрим», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.