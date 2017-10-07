Дубль Жердева помог «Динамо» Р одолеть «Слован» и прервать серию поражений

«Слован» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо». Встреча, проходившая в Братиславе, завершилась со счётом 2:3 ОТ. Рижане прервали серию поражений, которая длилась 14 матчей.

6:1 в матче ЦСКА – «Спартак» не будет. Прогнозы на игровой день КХЛ ЦСКА отстаёт от СКА на 20 очков. Нужно сокращать разрыв.

Счёт в первом периоде открыл Марек Вьеденски, однако за минуту до перерыва рижане отыгрались благодаря голу Николая Жердева. Во второй двадцатиминутке Карл Столлери вывел гостей вперёд, реализовав большинство, однако тут же Симон Депре сравнял счёт. В дополнительное время точку поставил Николай Жердев.



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