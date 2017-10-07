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Дубль Жердева помог «Динамо» Р одолеть «Слован» и прервать серию поражений

7 октября 2017, суббота. 20:45 Хоккей

«Слован» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо». Встреча, проходившая в Братиславе, завершилась со счётом 2:3 ОТ. Рижане прервали серию поражений, которая длилась 14 матчей.

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Счёт в первом периоде открыл Марек Вьеденски, однако за минуту до перерыва рижане отыгрались благодаря голу Николая Жердева. Во второй двадцатиминутке Карл Столлери вывел гостей вперёд, реализовав большинство, однако тут же Симон Депре сравнял счёт. В дополнительное время точку поставил Николай Жердев.

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КХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2017, суббота. 18:00 МСК
Слован
Братислава
2 : 3 1:1, 1:1, 0:0, 0:1
Динамо Р
Рига
1:0 – Вьеденски (Ворачек, Смоленяк) – 14:14 (5x5), 1:1 – Жердев (Скворцов, Галвиньш) – 19:06 (5x5), 1:2 – Столлери (Салмела, Кристо) – 37:25 (5x4), 2:2 – Депре – 38:08 (5x5), 2:3 – Жердев – 64:43 (3x3)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Рига ХК Слован Николай Жердев
Новости. Хоккей
7 октября 2017, суббота
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