Гулявцев: «Северсталь» вытерпела. В атаке, как обычно, не всё получалось

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал победу в выездном матче с «Витязем» (2:1 ОТ).



«Хороший матч. Можно сказать, принципиальный для нас. Мы находимся на одинаковом полюсе, только в очках небольшая разница. Команды воевали, сражались, это видно было и по игре, и по тому, что было много удалений. Мы выстояли при игре „три на пять“, „Витязь“ — тоже. Это говорит о хорошей самоотдаче, все старались ловить шайбы на себя. Моя команда вытерпела. Как обычно, не всё получалось в атаке. Получилось завоевать два очка, они нам нужны. Благодарен ребятам и болельщикам за то, что приехали сегодня. Готовимся к домашней серии.



Земченко присоединится к команде в Череповце. Стоит ждать его в ближайших матчах, зачем тогда его подписывали. Всё будет зависеть от него. Травма у Корнеева уже была, мы его немного поторопились выпустить на лёд, повреждение усугубилось. Процесс восстановления уже заканчивается, скоро он приступит к тренировкам», — сказал Гулявцев на пресс-конференции.

Шайба Евсеенкова в овертайме принесла «Северстали» победу в матче с «Витязем»

Видео можно посмотреть также на официальном канале «Витязя» в YouTube.