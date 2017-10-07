Белов: игра была равной, но удача улыбнулась «Северстали»

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение в матче с «Северсталью» (1:2 ОТ).

«Игра была принципиальной, важной, интересной. „Северстали“ повезло. Или удача улыбнулась, это бывает в спорте. Претензий к команде по отдаче или организации нет, хотелось бы только, чтобы немного поагрессивней в атаке сыграли, но соперник хорошо играл в обороне. Игра была равной, но удача повернулась к „Северстали“», — сказал Белов на пресс-конференции.

Шайба Евсеенкова в овертайме принесла «Северстали» победу в матче с «Витязем»

Видео можно посмотреть также на официальном канале «Витязя» в YouTube.