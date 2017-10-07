Галуцен: с «Джетс» Ягр не сыграет, у него ещё второй день тренировочного лагеря

Главный тренер «Калгари Флэймз» Глен Галуцен сообщил, что нападающий Яромир Ягр, который недавно подписал с клубом контракт и присоединился к команде, не сыграет во втором матче сезона с «Виннипег Джетс».



«Ягр не сыграет. У него ещё второй день тренировочного лагеря», — цитирует Галуцена журналист Urheilulehti Сами Хоффрен.

45-летний Ягр дебютировал в НХЛ в сезоне-1990/91, завоевал с «Питтсбург Пингвинз» два кубка Стэнли (1991, 1992). Он является вторым бомбардиром в истории лиги, набрав 1914 (765+1149) очков в 1711 матче.