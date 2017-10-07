Строльман: Сергачёв суперталантлив, через пару лет он станет отличным игроком

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Антон Строльман поделился мнением об игре вратаря Андрея Василевского и защитника Михаила Сергачёва.



«Думаю, Василевский доказал за последние пару лет, что сильно вырос. Вспомните, как он играл с тех пор, как вышел в финале Кубка Стэнли, а это непростая задача. Тогда я понял, что этот парень будет одним из лучших вратарей лиги долгое время. Он это сейчас и показывает.



Хорошо себя показал и Сергачёв. Всегда тяжело проводить первую игру сезона дома в новой команде. Молодого защитника из другой страны это может испугать, даже несмотря на то что он играл в молодёжной команде в Северной Америке. Когда это случилось со мной, было очень тяжело. Он суперталантливый игрок. Уверен, через пару лет мы посмотрим на него и увидим, что он стал очень хорошим хоккеистом», — сказал Строльман в эфире клубного телевидения.

События дня НХЛ: Панарин в порядке и без Кейна! Не 10:1, но очень прилично для дебютного матча за «Коламбус».