Результаты игрового дня ВХЛ

7 октября в регулярном чемпионате ВХЛ было сыграно шесть матчей.

«Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» дома обыграл усть-каменогорское «Торпедо» со счётом 2:1.



В составе китайской команды отличились Трэвис Эрхардт и Кирилл Лебедев, гол «Торпедо» — на счету Максима Капитурова.



«Сарыарка» на выезде обыграла «Ценг Тоу» со счётом 4:2.



У гостей шайбы забросили Илья Антоновский, Станислав Альшевский, Айрат Зиазов и Даниил Ердаков. В составе «Ценг Тоу» голами отметились Денис Камаев и Альберт Полинин.



«Южный Урал» по буллитам одолел «Молот-Прикамье» в гостях — 3:2.



В составе победителей отличились Александр Куршук и Олег Марзоев, победный буллит забил Александр Васильев. Голы хозяев провели Валерий Жуков и Александр Смолин.



«Торос» в Нефтекамске взял верх в матче с «Горняком» со счётом 4:3.



В составе хозяев шайбы забросили Артём Пименов, Игорь Черкасов, Дмитрий Возовик и Илья Баранов. У «Горняка» отличились Дмитрий Арсенюк, Никита Сетдиков и Дмитрий Корчемкин.



«Ижсталь» дома крупно обыграла «Спутник» — 5:1.



Денис Вихарев и Денис Иванов оформили дубли, ещё один гол забил Василий Хабаров. Единственный гол «Спутника» — на счету Евгения Щанкина.



«Нефтяник» в Альметьевске проиграл «Челмету» со счётом 1:4.



Гол хозяев забил Денис Ляпустин. В составе челябинской команды отличились Александр Шепелев, Иван Безруков, Евгений Петриков и Максим Корниевский.